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Нету предпочитает играть за «Челси» на клубном ЧМ, а не лежать на пляже: «Нужно быть благодарным, многие хотели бы быть на моем месте. Надо получить удовольствие»

У полузащитника «Челси» спросили, действительно ли он предпочитает играть на КЧМ, а не лежать на пляже.

Источник: Спортс"

"Я на сто процентов в этом уверен. Мы должны быть благодарны за то, что находимся здесь и участвуем в этом турнире. Многие футболисты хотели бы оказаться на моем месте, в другом месте.

Нам надо получить удовольствие«, — сказал португалец после гола “Фламенго” (1:3).

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