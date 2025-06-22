Нету предпочитает играть за «Челси» на клубном ЧМ, а не лежать на пляже: «Нужно быть благодарным, многие хотели бы быть на моем месте. Надо получить удовольствие»

"Я на сто процентов в этом уверен. Мы должны быть благодарны за то, что находимся здесь и участвуем в этом турнире. Многие футболисты хотели бы оказаться на моем месте, в другом месте.
Нам надо получить удовольствие«, — сказал португалец после гола “Фламенго” (1:3).
Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.Читать дальше