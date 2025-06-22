Ташуев о «Нанте»: «Президент ответил: “Не поймут, если тренер будет из России”. Поэтому мы не работаем за рубежом, двойные стандарты. Если наших не зовут туда, зачем нам звать их?»

«Российские тренеры не работают в Европе, потому что нас просто не зовут. Тут и политика тоже. Лет восемь назад у меня был маленький шанс возглавить “Нант”, у меня был знакомый французский агент. Еще был вариант с “Маккаби” из Тель-Авива, который сын Кройфа тренировал.