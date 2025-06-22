Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Флуминенсе
0
:
Ульсан
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.30
П2
7.43
Футбол. Зарубежный
04:00
Ривер Плейт
:
Монтеррей
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.45
П2
3.87
Футбол. Зарубежный
завершен
Интер
2
:
Урава Ред Даймонд
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Мамелоди Сандаунз
3
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
:
Видад
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.31
П2
10.00
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
:
Пачука
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.83
П2
9.50

Ташуев о «Нанте»: «Президент ответил: “Не поймут, если тренер будет из России”. Поэтому мы не работаем за рубежом, двойные стандарты. Если наших не зовут туда, зачем нам звать их?»

«Российские тренеры не работают в Европе, потому что нас просто не зовут. Тут и политика тоже. Лет восемь назад у меня был маленький шанс возглавить “Нант”, у меня был знакомый французский агент. Еще был вариант с “Маккаби” из Тель-Авива, который сын Кройфа тренировал.

Что касается «Нанта», то друг сказал, что поговорит со спортивным директором. Президенту клуба озвучили фамилию из России, на что он ответил: «Я все понимаю, но меня не поймут, если тренер будет из России».

То есть им неважно, главное, чтобы не из России. Вот поэтому мы не работаем за рубежом, двойные стандарты.

Тогда «Нант» принял мой тезка Сержиу Консейсау. Но надо отдать ему должное, что он поднял команду. Я следил, было интересно.

Это я к тому, что если наших тренеров не зовут туда, зачем нам звать к себе их специалистов? «- сказал бывший главный тренер “Ахмата”.