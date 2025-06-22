Киву о 2:1 с «Уравой»: «Соперник защищался очень низко. “Интер” использовал навесы, верил до самого конца — и у нас получилось. Горжусь ребятами»

Я горжусь ребятами: они отдали все силы. Карбони? Я много говорю о Валентине, но мог бы упомянуть и Пио, и Луиса Энрике, и Сучича, который выложился по максимуму.
Для Валентина это был первый матч за восемь месяцев, я поговорил с ним вчера. Я рад за него — он много и упорно работал. Видеть его таким счастливым — это приятно.
Говорить о схемах, когда соперник защищается всей командой в штрафной — сложно. Я бы оставил схему с двумя форвардами при счете 0:0, но когда мы проигрывали, выпустили Пио, чтобы лучше заполнять штрафную«, — сказал главный тренер “Интера”.