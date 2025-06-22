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Агент Дзюбы: «Не стал бы говорить, что Артем завершит карьеру после предстоящего сезона. Уверен, что даже в 37 лет он может быть одним из лучших нападающих РПЛ»

«В данный момент сложно оценить вероятность сценария, при котором Артем завершит карьеру в “Акроне”. Пока он поставил для себя отметку в один сезон, а в конце мы посмотрим.

Источник: Спортс"

Не стал бы делать громких заявлений, что после предстоящего сезона Дзюба завершит карьеру. На данный момент главная задача — максимально качественно подготовиться к чемпионату, который стартует уже совсем скоро.

Действительно Артем и сам говорил, что у него есть цель — стать лучшим бомбардиром в истории клуба. Для этого надо опередить Понсе, у которого 17 голов. Цель более чем реальная.

Неоднократно говорил о том, что у Артема нет никаких проблем с мотивацией. Будет побит очередной рекорд, появятся новые цели. Для мотивированного спортсмена, чемпиона, не такая проблема поставить перед собой новые задачи. Пока он получает удовольствие от футбола — это самое важное.

Главное — обойтись без травм. Уверен, Артем покажет многим, что даже в 37 лет, которые он отметит в августе, можно быть одним из лучших нападающих чемпионата", — сказал агент игрока Леонид Гольдман.