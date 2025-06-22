Агент Дзюбы: «Не стал бы говорить, что Артем завершит карьеру после предстоящего сезона. Уверен, что даже в 37 лет он может быть одним из лучших нападающих РПЛ»

Неоднократно говорил о том, что у Артема нет никаких проблем с мотивацией. Будет побит очередной рекорд, появятся новые цели. Для мотивированного спортсмена, чемпиона, не такая проблема поставить перед собой новые задачи. Пока он получает удовольствие от футбола — это самое важное.