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Буффон дал понять, что оставит пост в сборной Италии, если Гаттузо не выведет ее на ЧМ-2026: «Если выбор был неправильным, придется сделать шаг назад»

Глава делегации национальной команды высказался о назначении Дженнаро Гаттузо главным тренером и опроверг сообщения о том, что угрожал уйти в отставку в случае возвращения Роберто Манчини на этот пост.

Глава делегации национальной команды высказался о назначении Дженнаро Гаттузо главным тренером и опроверг сообщения о том, что угрожал уйти в отставку в случае возвращения Роберто Манчини на этот пост.

"Срок действия моего контракта каждый год истекает 30 июня. Уход в отставку — это не проблема.

Мы выбрали Рино после консультаций с президентом федерации и другими профессионалами. Я не думаю, что на таком уровне есть хорошие или плохие тренеры. Скорее, речь идет о тренерах, которые подходят команде. Для Рино был хороший момент, чтобы возглавить сборную.

Есть ответственность в рамках выполнения задачи. Время покажет, правильным был этот выбор или нет. Если нет, придется сделать шаг назад", — сказал бывший вратарь сборной Италии, чемпион мира 2006 года в ее составе.

Напомним, что сборная Италии пропустила два чемпионата мира подряд (2018, 2022).