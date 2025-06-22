Буффон дал понять, что оставит пост в сборной Италии, если Гаттузо не выведет ее на ЧМ-2026: «Если выбор был неправильным, придется сделать шаг назад»

Мы выбрали Рино после консультаций с президентом федерации и другими профессионалами. Я не думаю, что на таком уровне есть хорошие или плохие тренеры. Скорее, речь идет о тренерах, которые подходят команде. Для Рино был хороший момент, чтобы возглавить сборную.