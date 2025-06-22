В Алжире на футбольном матче люди упали с трибун после обрушения ограждения

Сообщается, что в ходе празднований на «Стадионе 5 июля» рухнуло защитное ограждение, в результате чего несколько человек упали с верхнего яруса на нижний уровень. На место происшествия прибыло десять машин скорой помощи. Из-за трагедии Национальная футбольная лига решила отменить официальную церемонию вручения трофеев.