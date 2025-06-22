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В Алжире на футбольном матче люди упали с трибун после обрушения ограждения

Человек погиб и 11 пострадали при падении с трибун на футбольном матче в Алжире.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Один человек погиб и 11 пострадали в результате инцидента на трибунах после матча чемпионата Алжира по футболу, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местный Департамент гражданской защиты.

Футбольный клуб «МК Алжир» в субботу сыграл вничью с командой «Магра» (0:0) и стал чемпионом страны второй год подряд и девятым в своей истории.

Сообщается, что в ходе празднований на «Стадионе 5 июля» рухнуло защитное ограждение, в результате чего несколько человек упали с верхнего яруса на нижний уровень. На место происшествия прибыло десять машин скорой помощи. Из-за трагедии Национальная футбольная лига решила отменить официальную церемонию вручения трофеев.