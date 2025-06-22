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Аршавин назвал обстоятельства, при которых он может стать главным тренером

По словам бывшего футболиста сборной России, сначала он может поработать помощником в тренерском штабе.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андрей Аршавин может в будущем стать главным тренером после того, как поработает помощником у сильного специалиста. Об этом Аршавин рассказал в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее Аршавин заявил ТАСС, что не планирует работать тренером в ближайшее время. В настоящее время он является заместителем председателя правления по спортивному развитию «Зенита».

«На данный момент ничего не поменялось в отношении тренерства. Мне нужно продолжать работать, а дальше какое будет будущее, такое и будет. Какое предначертано. Мне сложно сказать, какое оно может быть», — сказал Аршавин.

«Мы уже все шутили, обсуждали. Что мне на самом деле нужно прийти к какому-то сильному тренеру вторым или помощником. Я его рано или поздно пересижу, или он уйдет. Скорее всего, мне предложат возглавить эту команду. Скорее всего, будет как-то так», — добавил Аршавин.

Аршавину 44 года, он выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год и с 2012-го по 2015-й. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА 2008 года. Вместе со сборной России Аршавин стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Петербургский международный экономический форум прошел с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.