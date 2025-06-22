Аршавин назвал обстоятельства, при которых он может стать главным тренером

«Мы уже все шутили, обсуждали. Что мне на самом деле нужно прийти к какому-то сильному тренеру вторым или помощником. Я его рано или поздно пересижу, или он уйдет. Скорее всего, мне предложат возглавить эту команду. Скорее всего, будет как-то так», — добавил Аршавин.