«Месси мог бы выбрать АПЛ — самую просматриваемую лигу мира. “Сити” претендовал на него, “Челси” тоже. Он ушел в “ПСЖ” — скукота». Экс-игрок «Челси» Канд

«Сити» претендовал на него. «Челси» тоже, я думаю. Другие команды.
Представьте, если бы он пришел в Премьер-лигу. Представьте, что это было бы. Он ушел в «ПСЖ». Вот что я имею в виду, говоря о скуке.
Я думаю, если бы вы спросили его, мог ли он принять другое решение, оглядываясь назад, он бы выбрал другое место.
Было бы правильно, чтобы тогда он перешел в самую просматриваемую лигу в мире. Он ушел в «ПСЖ» — скукота«, — заявил экс-игрок “Челси”.
«Если бы Месси перешел в “Арсенал”, они бы выиграли АПЛ. Он не классическая “девятка”, но справился бы с ролью». Ведущий Гольдштейн о Лионеле.
Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.Читать дальше