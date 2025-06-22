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«Месси мог бы выбрать АПЛ — самую просматриваемую лигу мира. “Сити” претендовал на него, “Челси” тоже. Он ушел в “ПСЖ” — скукота». Экс-игрок «Челси» Канд

«Когда он перешел в “ПСЖ”, я был раздосадован этим решением. Это такая скукота.

Источник: Спортс"

«Сити» претендовал на него. «Челси» тоже, я думаю. Другие команды.

Представьте, если бы он пришел в Премьер-лигу. Представьте, что это было бы. Он ушел в «ПСЖ». Вот что я имею в виду, говоря о скуке.

Я думаю, если бы вы спросили его, мог ли он принять другое решение, оглядываясь назад, он бы выбрал другое место.

Было бы правильно, чтобы тогда он перешел в самую просматриваемую лигу в мире. Он ушел в «ПСЖ» — скукота«, — заявил экс-игрок “Челси”.

«Если бы Месси перешел в “Арсенал”, они бы выиграли АПЛ. Он не классическая “девятка”, но справился бы с ролью». Ведущий Гольдштейн о Лионеле.

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