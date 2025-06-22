«Говорить о Модриче — все равно что говорить о Месси, его игровой интеллект порой становится решающим. Во многом ассоциирую себя с Лукой». Экс-хавбек «Пачуки» Кабальеро об игроке «Реал

— Конечно. Я испытываю абсолютную симпатию к хорвату. Говорить о нем — все равно что говорить о Месси. У него уже нет таких физических способностей, как раньше, но его игровой интеллект имеет ключевое значение для ясности игры, чего не могут дать другие.