«Таких, как Дзюба, в Португалии нет — он высокий, но техничный, хорошо владеет телом. Роналду тоже много забивает, но они разные стилистически». Защитник «Акрона» Эшковал о форвардах

В Португалии таких, как он, нет. Он высокий, но хорошо владеет телом. Хорошо играет внизу. Он техничный. Роналду тоже забивает много, но они с Дзюбой разные стилистически. Думаю, что и Роналду бы адаптировался к РПЛ.