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«Таких, как Дзюба, в Португалии нет — он высокий, но техничный, хорошо владеет телом. Роналду тоже много забивает, но они разные стилистически». Защитник «Акрона» Эшковал о форвардах

— «Акрон» ассоциируется у многих с Дзюбой. Что скажете о нем?

Источник: Спортс"

— Он очень простой человек. Любит шутить. У нас с ним хорошие отношения. С его приходом «Акрон» преобразился. У команды и у него взаимовыгодные отношения.

В Португалии таких, как он, нет. Он высокий, но хорошо владеет телом. Хорошо играет внизу. Он техничный. Роналду тоже забивает много, но они с Дзюбой разные стилистически. Думаю, что и Роналду бы адаптировался к РПЛ.

В чемпионате России все профессионально. Все, что я увидел в России в первый год, меня приятно удивило. Все грамотно организовано и построено, — сказал защитник «Акрона».

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