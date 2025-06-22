Форвард «Барса» Голубев о «Реале»: «Лучший клуб мира. Слежу за ним с сезона-2000/01 — значки с Раулем, Фигу, Касильясом и Роберто Карлосом до сих пор висят»

— Когда были «галактикос», то я был маленьким. Европейский футбол показывали не так часто, но я старался следить. Когда в «Реале» играл Роналду и они взяли три Лиги чемпионов подряд, то я был взрослым, смотрел все их матчи и понимал, как играет команда.