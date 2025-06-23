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Аршавин подумал о возможной тренерской карьере

Андрей Аршавин, бронзовый призер Евро-2008, рассказал на ПМЭФ о тренерских амбициях. Несмотря на недавние заявления об отсутствии планов тренировать в ближайшее время, он допускает такую возможность в будущем. Об этом он заявил ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

По словам Аршавина, сейчас он полностью сконцентрирован на своей текущей деятельности в «Зените», где занимает должность заместителя председателя правления по вопросам спортивного развития. Касательно своей тренерской карьеры Аршавин отметил, что «всё будет так, как предначертано».

Андрей Аршавин завершил игровую карьеру в 2019 году. С января 2022 года он начал работать в «Зените» на руководящей должности.

Недавно на ПМЭФ Аршавин и Валерий Карпин провели автограф-сессию, сообщает «МК в Питере». За автографами выстроилась длинная очередь. Спортсмены подписывали книги и футболки.