Аршавин подумал о возможной тренерской карьере

По словам Аршавина, сейчас он полностью сконцентрирован на своей текущей деятельности в «Зените», где занимает должность заместителя председателя правления по вопросам спортивного развития. Касательно своей тренерской карьеры Аршавин отметил, что «всё будет так, как предначертано».