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У «Реала» 4 победы и ничья после 3:4 от «Барселоны»

«Мадрид» обыграл «Пачуку» (3:1) во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира.

Источник: Спортс"

После поражения от «Барселоны» со счетом 3:4 в 35-м туре Ла Лиги «Реал» одержал 4 победы и сыграл вничью.

В 3-м туре КЧМ команда Хаби Алонсо, сменившего Карло Анчелотти, сыграет с «Ред Булл Зальцбург» 27 июня.

Спортс«» провел текстовую онлайн-трансляцию матча. Защитник «сливочных» Рауль Асенсио получил прямую красную карточку на 7-й минуте.

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