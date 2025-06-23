У «Реала» 4 победы и ничья после 3:4 от «Барселоны»

После поражения от «Барселоны» со счетом 3:4 в 35-м туре Ла Лиги «Реал» одержал 4 победы и сыграл вничью.
В 3-м туре КЧМ команда Хаби Алонсо, сменившего Карло Анчелотти, сыграет с «Ред Булл Зальцбург» 27 июня.
Спортс«» провел текстовую онлайн-трансляцию матча. Защитник «сливочных» Рауль Асенсио получил прямую красную карточку на 7-й минуте.
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