Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Зальцбург
0
:
Аль-Хиляль
0
Все коэффициенты
П1
6.19
X
3.60
П2
1.70
Футбол. Зарубежный
04:00
Манчестер Сити
:
Аль-Айн
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.00
П2
26.00
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
3
:
Пачука
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Ювентус
4
:
Видад
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
22:00
Сиэтл
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
15.00
X
8.00
П2
1.19
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
:
Ботафого
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.77
П2
5.30

Ральф Рангник: «У “МЮ” проблема с лидерством без Фергюсона. Кто принимает решения и почему? Лучшие ли это люди? После моего ухода они потратили 800 млн фунтов и стали 15-ми»

"Думаю, нужно вернуться к 2013 году, когда сэр Алекс Фергюсон покинул клуб. Пока он был там, он был мозговым центром всего. Вероятно, он также привел в клуб много важных людей. И в момент, когда он ушел, некоторые из этих людей, вероятно, тоже покинули клуб.

Источник: Спортс"

С тех пор, мне кажется, у них проблема с лидерством. Кто на самом деле принимает решения и почему? Действительно ли это лучшие люди для этой работы?

Могу лишь сказать, что за те шесть месяцев, что я там провел, даже мне, как главному тренеру, было сложно разобраться. Кто принимал решения? Кто? С кем я мог говорить? Если мы хотели подписать новых игроков, это было сложно. Люди были, но в итоге все было трудно.

После моего ухода они потратили 700, 800 миллионов фунтов, а команда финишировала пятнадцатой. Они много раз меняли тренеров и так далее. Теперь у них Аморим, очень хороший тренер, но если в итоге это не сработает, то придет очередной специалист с новой системой игры или философией, приведет еще несколько игроков…

Должен быть кто-то, кто решает, какая должна быть стратегия, какой тренер впишется в эту систему", — сказал главный тренер сборной Австрии.