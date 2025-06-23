Ральф Рангник: «У “МЮ” проблема с лидерством без Фергюсона. Кто принимает решения и почему? Лучшие ли это люди? После моего ухода они потратили 800 млн фунтов и стали 15-ми»

Могу лишь сказать, что за те шесть месяцев, что я там провел, даже мне, как главному тренеру, было сложно разобраться. Кто принимал решения? Кто? С кем я мог говорить? Если мы хотели подписать новых игроков, это было сложно. Люди были, но в итоге все было трудно.