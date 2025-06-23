Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Зальцбург
0
:
Аль-Хиляль
0
Все коэффициенты
П1
6.19
X
3.60
П2
1.70
Футбол. Зарубежный
04:00
Манчестер Сити
:
Аль-Айн
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.00
П2
26.00
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
3
:
Пачука
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Ювентус
4
:
Видад
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
22:00
Сиэтл
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
15.00
X
8.00
П2
1.19
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
:
Ботафого
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.77
П2
5.30

Куртуа сделал 10 сэйвов в матче с «Пачукой» — лучший результат на КЧМ. По воротам «Реала» нанесли 25 ударов — лишь «Окленд» и «Урава» дали пробить больше

«Мадрид» победил «Пачуку» (3:1) во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира, играя в меньшинстве с 7-й минуты после удаления защитника Рауля Асенсио.

Источник: Спортс"

Футболисты мексиканского клуба нанесли 25 ударов по воротам «сливочных» за весь матч. Это 4-й результат на турнире. Больше «Реала» ударов по своим воротам позволили нанести лишь «Окленд Сити» (32 в игре с «Бенфикой», 0:6; 31 в игре с «Баварией», 0:10) и «Урава Ред Даймондс» (26 в матче против «Интера», 1:2).

В створ ворот «Реала» пришлись 11 ударов. Лишь у «Окленда» показатели хуже — 17 от «Баварии» и 16 от «Бенфики».

Куртуа совершил 10 сэйвов — это лучший результат этого КЧМ наравне с голкипером «Окленда» Нейтаном Гарроу (в матче с «Бенфикой»).

Узнать больше по теме
ФК «Бавария»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Самый титулованный клуб ФРГ и одна из популярнейших футбольных команд мира. История ФК «Бавария» полна интересных деталей. Хроники тернистого пути легенд немецкого футбола, их рекорды и достижения, тайны символики, актуальный состав и статистика матчей — в нашей статье.
Читать дальше