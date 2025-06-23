Куртуа сделал 10 сэйвов в матче с «Пачукой» — лучший результат на КЧМ. По воротам «Реала» нанесли 25 ударов — лишь «Окленд» и «Урава» дали пробить больше

Футболисты мексиканского клуба нанесли 25 ударов по воротам «сливочных» за весь матч. Это 4-й результат на турнире. Больше «Реала» ударов по своим воротам позволили нанести лишь «Окленд Сити» (32 в игре с «Бенфикой», 0:6; 31 в игре с «Баварией», 0:10) и «Урава Ред Даймондс» (26 в матче против «Интера», 1:2).
В створ ворот «Реала» пришлись 11 ударов. Лишь у «Окленда» показатели хуже — 17 от «Баварии» и 16 от «Бенфики».
Куртуа совершил 10 сэйвов — это лучший результат этого КЧМ наравне с голкипером «Окленда» Нейтаном Гарроу (в матче с «Бенфикой»).
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