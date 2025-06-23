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Преемником Симеоне в «Атлетико» может стать Филипе Луис. Мадридцы высоко оценивают тренера «Фламенго» (Mundo Deportivo)

Mundo Deportivo сообщает, что главный тренер «Фламенго» ценится руководством мадридской команды, за которую выступал восемь сезонов. Боссы «Атлетико» высокого мнения не только о профессиональных, но и о личностных качествах бразильца.

Источник: Спортс"

Отмечается, что Луис станет идеальным кандидатом на пост тренера, если Диего Симеоне решит покинуть свою должность.

Во главе «Фламенго» Филипе выиграл Кубок и Суперкубок Бразилии, чемпионат Рио-де-Жанейро.