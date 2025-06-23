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«Ювентус» и «Манчестер Сити» вышли в ⅛ финала КЧМ. Клубы определят победителя группы в очном матче

Во втором туре команда тренера Пепа Гвардиолы обыграла «Аль-Айн» (6:0), а туринцы под руководством Игора Тудора победили «Видад» (4:1).

Источник: Спортс"

Таким образом, «Ювентус» и «Манчестер Сити» набрали по шесть очков в двух матчах и вышли в ⅛ финала турнира.

В третьем туре английская и итальянская команды встретятся между собой. Матч пройдет 26 июня в Орландо. «Ювентусу» достаточно сыграть вничью, чтобы остаться лидером группы.

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