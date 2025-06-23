«Аль-Айн» Ивича проиграл с общим счетом 0:11 два матча на КЧМ — «Ювентусу» и «Ман Сити»

В первом туре турнира клуб из ОАЭ проиграл «Ювентусу» (0:5).
Таким образом, команда бывшего главного тренера «Краснодара» пропустила 11 мячей и ни разу не забила в двух встречах.
В третьем туре «Аль-Айн» встретится против «Видада», который также проиграл оба матча на турнире.
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