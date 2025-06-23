Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
6
:
Аль-Айн
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Зальцбург
0
:
Аль-Хиляль
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
3
:
Пачука
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Ювентус
4
:
Видад
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
22:00
Сиэтл
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
17.00
X
8.25
П2
1.18
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
:
Ботафого
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.93
П2
5.80

«Аль-Айн» Ивича проиграл с общим счетом 0:11 два матча на КЧМ — «Ювентусу» и «Ман Сити»

Команда тренера Владимира Ивича уступила «Манчестер Сити» (0:6) в матче второго тура.

Источник: Спортс"

В первом туре турнира клуб из ОАЭ проиграл «Ювентусу» (0:5).

Таким образом, команда бывшего главного тренера «Краснодара» пропустила 11 мячей и ни разу не забила в двух встречах.

В третьем туре «Аль-Айн» встретится против «Видада», который также проиграл оба матча на турнире.

Узнать больше по теме
ФК «Ювентус»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Туринский ФК «Ювентус» по праву считается гордостью итальянского футбола. Это один из старейших, самых титулованных и дорогих клубов мира. В нашей статье — история команды, ее символика, ближайшие матчи в 2025 году и легендарные игроки, прославившие «черно-белых».
Читать дальше