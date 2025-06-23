Эчеверри и Шерки впервые забили за «Ман Сити» — в матче с «Аль-Айном». Аргентинец отличился ударом со штрафного

На 27-й минуте за «горожан» забил 19-летний Клаудио Эчеверри — он отличился ударом со штрафного.
21-летний Райан Шерки отметился голом на 89-й минуте — ударом в дальний угол из-за пределов штрафной площади.
Оба футболиста впервые забили за английский клуб.
Спортс«» провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Аль-Айн».
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