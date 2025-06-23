Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
6
:
Аль-Айн
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Зальцбург
0
:
Аль-Хиляль
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
3
:
Пачука
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Ювентус
4
:
Видад
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
22:00
Сиэтл
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
17.00
X
8.25
П2
1.18
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
:
Ботафого
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.93
П2
5.80

Эчеверри и Шерки впервые забили за «Ман Сити» — в матче с «Аль-Айном». Аргентинец отличился ударом со штрафного

Команда тренера Пепа Гвардиолы обыграла «Аль-Айн» (6:0) в матче второго тура клубного чемпионата мира.

Источник: Спортс"

На 27-й минуте за «горожан» забил 19-летний Клаудио Эчеверри — он отличился ударом со штрафного.

21-летний Райан Шерки отметился голом на 89-й минуте — ударом в дальний угол из-за пределов штрафной площади.

Оба футболиста впервые забили за английский клуб.

Спортс«» провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Аль-Айн».

Узнать больше по теме
ФК «Манчестер Сити»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
Один из самых успешных и узнаваемых футбольных клубов не только в Англии, но и во всем мире — ФК «Манчестер Сити». В этом сезоне команда Гвардиолы угодила в затяжной кризис, но все равно продолжает бороться за самые высокие места сразу в нескольких турнирах. В этой статье мы опишем ключевые моменты в истории клуба, его символику, текущий состав, расписание матчей, статистику и многое другое.
Читать дальше