Мутко о футболе: «Путин спрашивал: “Почему у нас столько в стране людей, а мы не можем никак сборную хорошую собрать?”. Он у нас победитель»

«Я сказал, что у нас около 1,5 тысяч детских спортивных школ, 450 тысяч детей в них занимается. И всего было на тот момент, в 2005 году, 30 [футбольных] полей. Понимаете? Почему я вводил лимит легионеров [в российском футболе]? Ну, чтобы ребята росли», — сказал Виталий Мутко.