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Мутко о футболе: «Путин спрашивал: “Почему у нас столько в стране людей, а мы не можем никак сборную хорошую собрать?”. Он у нас победитель»

"Он в целом любит спорт. Человек спортивный, увлекающийся спортом. Понимаете? А футбол — это одна из разновидностей спорта.

Источник: Спортс"

С другой стороны, он у нас победитель. Еще когда мы делали программу развития футбола, он меня спрашивал: почему у нас столько в стране людей, а мы не можем никак сборную хорошую [собрать]? «- сказал бывший президент РФС, отметивший, что “это было очень давно”.

«Я сказал, что у нас около 1,5 тысяч детских спортивных школ, 450 тысяч детей в них занимается. И всего было на тот момент, в 2005 году, 30 [футбольных] полей. Понимаете? Почему я вводил лимит легионеров [в российском футболе]? Ну, чтобы ребята росли», — сказал Виталий Мутко.

Он подчеркнул, что ЧМ-2018 Россия принимала в том числе для того, чтобы дать импульс развитию спорта, включая футбол. «Стадионы настроили. Мы пришли в Калининград с футболом, в Нижний Новгород, в Самару. Поэтому если бы он (Владимир Путин) это не любил… Мы бы этого не делали», — добавил Мутко.