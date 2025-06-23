Воронежский «Факел» покинул еще один из старожилов

Еще один из лидеров воронежского «Факела» покинул клуб. Сыгравший 116 матчей за «огнеопасных» защитник Сергей Божин в сезоне-2025/26 не будет радовать самых преданных болельщиков в стране.
— Сережа, спасибо за самоотдачу, за неравнодушие, за вклад в развитие нашей команды, — обратился клуб к Божину после четырех лет сотрудничества.
30-летний уроженец Самары отыграл за «Факел» четыре сезона — 2018/19 в ФНЛ и три кампании в РПЛ (2022−25). В 116 матчах он забил шесть голов.
Напомним, что после вылета из РПЛ воронежский клуб лишился ряда лидеров, включая капитана Ираклия Квеквескири.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, «Факел» взял в аренду в «Ростове» нападающего Максима Турищева.