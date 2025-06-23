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Лопырева о международных брендах: «Они столкнутся с конкуренцией, если вернутся. В России появляются крутые компании, которые делают качественный продукт не хуже»

— Ты как-то писала, что если международные бренды снова захотят к нам вернуться, то не факт, что они будут востребованы нами.

Источник: Спортс"

— Они годами инвестировали в себя, чтобы стать брендами.

Но в России сейчас постоянно появляются крутые компании, которые делают очень качественный продукт ничем не хуже. Причем это касается любого сегмента.

Поэтому когда — и если — мировые бренды вернутся, то столкнутся с конкуренцией.

— Вообще ни по одному не скучаешь?

— Пожалуй, хотелось бы — но это не совсем о брендах, правда, — чтобы все средства передвижения вернулись — машины, поезда, самолеты…

Потому что тут все-таки про безопасность, а не про красивый дизайн, — сказала посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева.