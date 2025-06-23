Карпин рассказал, что его раздражают вопросы про Лабубу

«Отвечаю [на эти вопросы], а что делать. Лучше ли эти вопросы вопросов на футбольные темы? Нет, конечно, — сказал Карпин. — Лучше футбольные узкоспециализированные вопросы. Лучше по футболу, чем про бомбардиро-крокодило и Лабубу».