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Карпин рассказал, что его раздражают вопросы про Лабубу

Главный тренер сборной России предпочитает отвечать на футбольные вопросы.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу и московского «Динамо» Валерий Карпин испытывает раздражение от вопросов про Лабубу и бомбардиро-крокодило. Об этом он рассказал в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее на пресс-конференциях Карпину задавали соответствующие вопросы.

«Отвечаю [на эти вопросы], а что делать. Лучше ли эти вопросы вопросов на футбольные темы? Нет, конечно, — сказал Карпин. — Лучше футбольные узкоспециализированные вопросы. Лучше по футболу, чем про бомбардиро-крокодило и Лабубу».

Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.