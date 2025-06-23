Карпин рассказал, что его раздражают вопросы про Лабубу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу и московского «Динамо» Валерий Карпин испытывает раздражение от вопросов про Лабубу и бомбардиро-крокодило. Об этом он рассказал в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Ранее на пресс-конференциях Карпину задавали соответствующие вопросы.
«Отвечаю [на эти вопросы], а что делать. Лучше ли эти вопросы вопросов на футбольные темы? Нет, конечно, — сказал Карпин. — Лучше футбольные узкоспециализированные вопросы. Лучше по футболу, чем про бомбардиро-крокодило и Лабубу».
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.