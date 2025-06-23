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Мирослав Ромащенко назначен главным тренером ФК «Урал»

Главным тренером футбольного клуба «Урал» назначен Мирослав Ромащенко, сообщили в пресс-службе клуба. Решение принято Советом директоров клуба.

Мирослав Ромащенко — бывший защитник сборной Белоруссии, тренерскую карьеру начал в 2003 году. В 2016—2021 годах был помощником главного тренера в сборной России Станислава Черчесова. В 2024 году подал в отставку с поста главного тренера ФК «Ахмат». В январе вошел в тренерский штаб ФК «Урал».

Предсезонные сборы «Урала» под руководством Мирослава Ромащенко начнутся 25 июня.

Ранее «Ъ-Урал» писал об уходе с поста главного тренера Олега Шатова. Он выступал за «Урал» с 2007 по 2012 год и с 2021 по 2023 год. В августе 2023 года приостановил карьеру футболиста и в 2024 году вошел в тренерский штаб Евгения Аверьянова в «Урале». Кроме того, ФК «Урал» объявил, что клуб покидает и вице-президент Игорь Смольников.

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