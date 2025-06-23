Мирослав Ромащенко назначен главным тренером ФК «Урал»

Ранее «Ъ-Урал» писал об уходе с поста главного тренера Олега Шатова. Он выступал за «Урал» с 2007 по 2012 год и с 2021 по 2023 год. В августе 2023 года приостановил карьеру футболиста и в 2024 году вошел в тренерский штаб Евгения Аверьянова в «Урале». Кроме того, ФК «Урал» объявил, что клуб покидает и вице-президент Игорь Смольников.