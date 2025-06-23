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Тренер «Палмейраса» об игре Эстевана против Месси: «Надеюсь, он не будет просто восхищаться Лео. Если захочет сфотографироваться с ним после матча — не проблема»

Бразильская команда сыграет с «Интер Майами» в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира.

Источник: Спортс"

"Честно говоря, я надеюсь, что он [Эстеван] будет полностью сосредоточен на том, что он должен делать, а не просто смотреть [на Месси] и восхищаться им. На это я и надеюсь (смеется).

Эстеван — молодой игрок, у которого уровень подготовки выше среднего, поэтому он уже продан [в «Челси»]. Я надеюсь, что мы покажем отличную игру в атаке и обороне. Ему придется проявить себя в обороне, учитывая динамику игры нашего соперника.

После игры, если у Эстевана будет возможность и он захочет попросить автограф или сфотографироваться, это не проблема (смеется). Но все 90 минут он должен оставаться сосредоточенным на своей задаче, и я верю, что именно это он и сделает.

Потом у него будет возможность сказать, что он играл против одного из величайших игроков в истории мирового футбола. Это бесспорно", — сказал Абел Феррейра.

Отметим, что у Эстевана есть прозвище Мессиньо.

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