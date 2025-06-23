Учредитель «Акрона» о влиянии Дзюбы: «Он стал лучшим бомбардиром команды, общается с молодыми, на него равняются. У команды больше не дрожат ноги, появилась уверенность»

Здесь много составляющих: он стал лучшим бомбардиром нашей команды, несмотря на то, что присоединился не с начала сезона. Он отлично мотивирует ребят на поле, ведет системную работу — как на поле, так и в раздевалке, за ее пределами. Активно общается с молодыми — они на него смотрят, равняются. В целом у команды больше не дрожат ноги, появилась уверенность. Во второй части сезона мы хорошо сыграли.