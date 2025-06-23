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Учредитель «Акрона» о влиянии Дзюбы: «Он стал лучшим бомбардиром команды, общается с молодыми, на него равняются. У команды больше не дрожат ноги, появилась уверенность»

Павел Морозов ответил на вопрос о том, является ли подписание Дзюбы лучшим вложением клуба.

Источник: Спортс"

"Безусловно, с Дзюбой мы угадали. На мой взгляд, это в некотором смысле бинго.

Здесь много составляющих: он стал лучшим бомбардиром нашей команды, несмотря на то, что присоединился не с начала сезона. Он отлично мотивирует ребят на поле, ведет системную работу — как на поле, так и в раздевалке, за ее пределами. Активно общается с молодыми — они на него смотрят, равняются. В целом у команды больше не дрожат ноги, появилась уверенность. Во второй части сезона мы хорошо сыграли.

Артем Сергеевич — это еще и максимальная медийность: любое его интервью разбирают на цитаты. А это привлекает дополнительное внимание к нашему клубу", — сказал Морозов.

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