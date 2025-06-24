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Компани о клубном ЧМ: «Важно, что европейские и южноамериканские команды могут играть друг против друга — это хорошо для развития футбола»

На турнире «Бавария» обыграла «Окленд Сити» (10:0) и «Бока Хуниорс» (2:1).

Источник: Спортс"

"Это очень хороший опыт. Я болельщик футбола. На стадионе всегда присутствуют много людей.

Важно и то, что европейские и южноамериканские команды могут играть друг против друга. Африканские и азиатские команды также играют свою роль.

Это хорошо для развития футбола. Иначе вы бы никогда не увидели, как эти команды играют вместе«, — сказал главный тренер “Баварии” Венсан Компани.

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