Месси с 20,4 млн долларов — самый высокооплачиваемый игрок МЛС 2-й год подряд. Инсинье с 15,4 млн — 2-й, Бускетс с 8,8 млн — 3-й, Миранчук с 4,88 млн — 13-й, Жиру с 3

В отчете указана базовая зарплата игроков и среднегодовая гарантированная компенсация, включающая как базовый оклад, так и подписные и гарантированные бонусы за все время действия контракта, включая опции продления, в годовом исчислении. В гарантированную компенсацию не входят бонусы за результативность.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («Интер Майами»), гарантированная компенсация — 20,4 млн долларов;
2. Лоренцо Инсинье («Торонто») — 15,4 млн долларов;
3. Серджи Бускетс («Интер Майами») — 8,8 млн долларов;
4. Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед») — 7,9 млн долларов;
5. Ирвинг Лосано («Сан-Диего») — 7,6 млн долларов;
6. Федерико Бернардески («Торонто») — 6,3 млн долларов;
7. Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллс») — 6,03 млн долларов;
8. Жорди Альба («Интер Майами») — 6 млн долларов;
9. Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») — 5,8 млн долларов;
10. Жонатан Бамба («Чикаго Файр») — 5,6 млн долларов.
12-е место в рейтинге занял Кристиан Бентеке («Ди Си Юнайтед») с гарантированной среднегодовой компенсацией 4,9 млн долларов, 13-м стал Алексей Миранчук (4,88 млн долларов). Оливье Жиру, выступающий за «Лос-Анджелес», занимает 23-ю строчку (3,7 млн долларов), компенсация по контракту Эрика-Максима Шупо-Мотинга («Нью-Йорк Ред Буллс») составляет 3,5 млн долларов.