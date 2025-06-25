Месси с 20,4 млн долларов — самый высокооплачиваемый игрок МЛС 2-й год подряд. Инсинье с 15,4 млн — 2-й, Бускетс с 8,8 млн — 3-й, Миранчук с 4,88 млн — 13-й, Жиру с 3

В отчете указана базовая зарплата игроков и среднегодовая гарантированная компенсация, включающая как базовый оклад, так и подписные и гарантированные бонусы за все время действия контракта, включая опции продления, в годовом исчислении. В гарантированную компенсацию не входят бонусы за результативность.