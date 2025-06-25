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Месси с 20,4 млн долларов — самый высокооплачиваемый игрок МЛС 2-й год подряд. Инсинье с 15,4 млн — 2-й, Бускетс с 8,8 млн — 3-й, Миранчук с 4,88 млн — 13-й, Жиру с 3

Ассоциация игроков МЛС (MLSPA) опубликовала гайд по зарплатам всех игроков лиги с действующими контрактами по состоянию на май 2025 года. Месси возглавляет рейтинг 2-й год подряд.

Источник: Спортс"

В отчете указана базовая зарплата игроков и среднегодовая гарантированная компенсация, включающая как базовый оклад, так и подписные и гарантированные бонусы за все время действия контракта, включая опции продления, в годовом исчислении. В гарантированную компенсацию не входят бонусы за результативность.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Интер Майами»), гарантированная компенсация — 20,4 млн долларов;

2. Лоренцо Инсинье («Торонто») — 15,4 млн долларов;

3. Серджи Бускетс («Интер Майами») — 8,8 млн долларов;

4. Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед») — 7,9 млн долларов;

5. Ирвинг Лосано («Сан-Диего») — 7,6 млн долларов;

6. Федерико Бернардески («Торонто») — 6,3 млн долларов;

7. Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллс») — 6,03 млн долларов;

8. Жорди Альба («Интер Майами») — 6 млн долларов;

9. Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») — 5,8 млн долларов;

10. Жонатан Бамба («Чикаго Файр») — 5,6 млн долларов.

12-е место в рейтинге занял Кристиан Бентеке («Ди Си Юнайтед») с гарантированной среднегодовой компенсацией 4,9 млн долларов, 13-м стал Алексей Миранчук (4,88 млн долларов). Оливье Жиру, выступающий за «Лос-Анджелес», занимает 23-ю строчку (3,7 млн долларов), компенсация по контракту Эрика-Максима Шупо-Мотинга («Нью-Йорк Ред Буллс») составляет 3,5 млн долларов.