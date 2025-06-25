Ямаль общался наедине с певицей Bad Gyal на концерте Ozuna в клубе на Ибице. Ламин несколько раз встречался с 28-летней девушкой в последние месяцы, у них «доверительные» отношения

Отмечается, что это не первый раз, когда футболиста и певицу видят вместе. Тот же собеседник подтвердил, что они встречались несколько раз в последние месяцы. Отношения между ними описывались как близкие и доверительные. Никто из них не делал никаких заявлений на этот счет.