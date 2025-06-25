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Ямаль общался наедине с певицей Bad Gyal на концерте Ozuna в клубе на Ибице. Ламин несколько раз встречался с 28-летней девушкой в последние месяцы, у них «доверительные» отношения

17-летний вингер «Барселоны» провел несколько дней на Балеарских островах.

Источник: Спортс"

Этим летом Ямаль также отдыхал на итальянском острове Пантеллерия. Там он был замечен в компании 29-летней инфлюэнсера и OnlyFans-модели Фати Васкес. Затем испанец провел неделю в Бразилии, где встретился с Неймаром.

В понедельник Ламин прибыл на Ибицу, а во вторник посетил концерт пуэрториканского певца Ozuna в клубе Ushuaïa. Футболист вышел на сцену по приглашению самого исполнителя. Bad Gyal также приняла участие в концерте, спев их совместную с Ozuna песню.

После выступления 28-летняя девушка общалась с Ямалем наедине.

«Они были вместе в уединенном месте, где была охрана, которая не позволяла людям фотографировать. Тех, кто это делал, выгоняли из ночного клуба», — рассказал один из участников шоу.

Отмечается, что это не первый раз, когда футболиста и певицу видят вместе. Тот же собеседник подтвердил, что они встречались несколько раз в последние месяцы. Отношения между ними описывались как близкие и доверительные. Никто из них не делал никаких заявлений на этот счет.

Ямаль отдыхал с 29-летней OnlyFans-моделью и инфлюэнсером Васкес в Италии. Девушка опровергла слухи о романе с 17-летним игроком «Барсы» и пригрозила судом из-за угроз в соцсетях.

«Ты звезду поймал!», «Золотой мяч Дембеле!» Ямаля в аэропорту встретили два французских фаната, вингер «Барсы» не отреагировал.

29-летняя OnlyFans-модель и инфлюэнсер Васкес о Ямале: «У меня нет финансовой заинтересованности — я зарабатывала в соцсетях задолго до того, как Ламин стал знаменитым».

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