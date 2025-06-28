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Мостовой о «Золотом мяче» в 2024-м: «Винисиус творил, забивал, отдавал, а приз получил Родри. Объясняли, что он выиграл ЛЧ, Евро. Так это команда выиграла! Где индивидуальность?»

Награду получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри, а второе место в голосовании занял вингер «Реала» Винисиус.

Источник: Спортс"

«Ну как можно было отдать “Золотой мяч” Родри? Винисиус творил, забивал, отдавал, а приз получает Родри.

А потом удивляются, почему «Реал» не приехал на церемонию вручения. Конечно, они не приедут после такого! Как можно было это сделать?

«Золотой мяч» — это приз индивидуальный, когда вручили Родри, объясняли это тем, что он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Европы.

Так это команда выиграла, а не один Родри! Где индивидуальность? «- сказал бывший полузащитник “Сельты” Александр Мостовой.

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