Мостовой о «Золотом мяче» в 2024-м: «Винисиус творил, забивал, отдавал, а приз получил Родри. Объясняли, что он выиграл ЛЧ, Евро. Так это команда выиграла! Где индивидуальность?»

«Ну как можно было отдать “Золотой мяч” Родри? Винисиус творил, забивал, отдавал, а приз получает Родри.
А потом удивляются, почему «Реал» не приехал на церемонию вручения. Конечно, они не приедут после такого! Как можно было это сделать?
«Золотой мяч» — это приз индивидуальный, когда вручили Родри, объясняли это тем, что он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Европы.
Так это команда выиграла, а не один Родри! Где индивидуальность? «- сказал бывший полузащитник “Сельты” Александр Мостовой.
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