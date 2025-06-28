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Месси, Хвича, Суарес, Рамос, Гарсия из «Реала» и Йылдыз из «Юве» — в сборной группового этапа КЧМ от WhoScored

Вратарь: Яссин Буну («Аль-Хилаль»).

Источник: Спортс"

Защитники: Серхио Рамос («Монтеррей»), Николас Отаменди («Бенфика»), Александер Барбоса («Ботафого»).

Полузащитники: Майкл Олисе («Бавария»), Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Кенан Йылдыз («Ювентус»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).

Нападающие: Лионель Месси, Луис Суарес (оба — «Интер Майами»), Гонсало Гарсия («Реал Мадрид»).

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