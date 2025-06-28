Месси, Хвича, Суарес, Рамос, Гарсия из «Реала» и Йылдыз из «Юве» — в сборной группового этапа КЧМ от WhoScored

Защитники: Серхио Рамос («Монтеррей»), Николас Отаменди («Бенфика»), Александер Барбоса («Ботафого»).
Полузащитники: Майкл Олисе («Бавария»), Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Кенан Йылдыз («Ювентус»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»).
Нападающие: Лионель Месси, Луис Суарес (оба — «Интер Майами»), Гонсало Гарсия («Реал Мадрид»).
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Биография Серхио Рамоса: карьера и личная жизнь футболиста
38-летний испанец является одним из лучших центральных защитников мира. На протяжении большей части карьеры игрок демонстрировал высочайший уровень футбола. Бойцовские и лидерские качества Рамоса позволяли его командам вытаскивать сложные матчи и брать титулы. Биография Серхио — это пример спортивного долголетия и таланта, помноженного на усердный труд.Читать дальше