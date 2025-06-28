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«Барса» завершит выплату долгов по зарплате Месси, Умтити, Гризманну, Коутиньо, Пьяничу, Дембеле, Куману и другим 30 июня — 16 млн евро в сумме

В 2020-м на фоне ковида «Барса» достигла соглашения об отсрочке выплат почти всем футболистам на общую сумму в 121,7 млн евро.

Источник: Спортс"

Последний платеж в 16 млн евро будет переведен 30 июня, сообщает Diario Sport со ссылкой на Culemanía.

Больше всего клуб остался должен Лионелю Месси, аргентинец получит 5,96 млн евро в рамках последнего платежа.

«Барселона» выплатит деньги тренеру Роналду Куману, а также футболистам Самюэлю Умтити, Серджи Бускетсу, Миралему Пьяничу, Усману Дембеле, Жорди Альбе, Антуану Гризманну и другим.

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