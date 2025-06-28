Рафинья о поездке Ямаля в Бразилию: «Он спрашивал, ответит ли ему Неймар. Ламин на таком уровне сейчас, что ему открыты любые двери — в том числе к Нею»

На том уровне, которого он достиг, ему открыты любые двери — в том числе к Неймару. Неудивительно, что они отдыхали вместе. Он сказал мне, что собирается поехать, а я ответил, что это отличная идея — невозможно не провести отпуск в Бразилии: пляжи, новые места.