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Рафинья о поездке Ямаля в Бразилию: «Он спрашивал, ответит ли ему Неймар. Ламин на таком уровне сейчас, что ему открыты любые двери — в том числе к Нею»

Вингер «Барселоны» провел отпуск в Бразилии, где встретился с Неймаром, которого называл кумиром.

Источник: Спортс"

"Ламину и не нужно было никаких советов. Он спрашивал меня, какие места стоит посетить, можно ли поехать в Сан-Паулу, ответит ли ему Ней [смеется].

На том уровне, которого он достиг, ему открыты любые двери — в том числе к Неймару. Неудивительно, что они отдыхали вместе. Он сказал мне, что собирается поехать, а я ответил, что это отличная идея — невозможно не провести отпуск в Бразилии: пляжи, новые места.

Я сам люблю открывать новые места на каникулах. Как настоящий бразилец, я посоветовал ему приехать, посмотреть страну, и, конечно, сказал, что Неймар обязательно ответит. Ней поддержал его, чтобы Ламин мог хорошо отдохнуть«, — сказал вингер “Барселоны”.

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