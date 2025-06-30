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«Отличную таблетку от звездной болезни вы дали нашим игрокам» после чемпионства«. Гаджиев о словах Мусаева после потасовки в матче “Краснодар” — “Махачкала”

Инцидент произошел в пятницу во время товарищеского матча «Краснодар» — «Динамо» Махачкала (4:1).

Источник: Спортс"

— Играли хорошо обе команды. Скорость, динамика, самоотдача игроков соответствовали скорее официальной игре, нежели товарняку. Собственно, нежелание уступать с обеих сторон послужило причиной конфликта. Ни у нас, ни у «Краснодара» нет ни малейших претензий друг к другу.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после игры подошел к нашим ребятам, пожал всем руки, сказал, что такое бывает, футболисты находятся под большими нагрузками, им не удается справиться с эмоциями, но хорошо, что «вы своей игрой дали нашим игрокам отличную таблетку от звездной болезни» после чемпионства. Достойные слова, я считаю.

Мы со своими игроками тоже все обсудили. Меры профилактики, которые могли принять, приняли.

Глава Дагестана Сергей Меликов, реагируя на произошедшее, написал, что каждый наш игрок — лицо клуба, и от него зависит репутация Дагестана. Меликов и по комментатору матча прошелся касательно его националистических высказываний. Считаю, что такие высказывания гораздо вреднее, чем сама потасовка.

В Дагестан из разных регионов России ежегодно приезжают отдыхать порядка двух миллионов туристов, большинство из них — русские. Многие приезжают многократно. И если бы им было неуютно у нас, едва ли эти потоки туристов в Дагестан продолжали расти. Наш регион, согласно известному выражению, «кузница межнациональных отношений».

— Этот инцидент как-то повлиял на отношения махачкалинского «Динамо» и «Краснодара»? Не пробежала ли между клубами черная кошка?

— В основе наших отношений лежит любовь к игре, стремление развивать ее. А Галицкий делает это лучше всех в России. Это главная гарантия наших добрых отношений, — сказал президент махачкалинского «Динамо».