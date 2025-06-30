«Отличную таблетку от звездной болезни вы дали нашим игрокам» после чемпионства«. Гаджиев о словах Мусаева после потасовки в матче “Краснодар” — “Махачкала”

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после игры подошел к нашим ребятам, пожал всем руки, сказал, что такое бывает, футболисты находятся под большими нагрузками, им не удается справиться с эмоциями, но хорошо, что «вы своей игрой дали нашим игрокам отличную таблетку от звездной болезни» после чемпионства. Достойные слова, я считаю.