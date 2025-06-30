Сергей Томаров покинул тренерский штаб ФК «Урал»

Сергей Томаров с 2010 года работал в тренерском штабе ФК «Уфа». В 2016 году под его руководством в последнем туре «Уфа» обыграла «Спартак» со счетом 3:1. После чего в июне 2018 года он был утвержден на должности главного тренера, а спустя четыре месяца покинул ее. Кроме того, он работал в воронежском «Факеле» и «Кубани».