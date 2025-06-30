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«Бавария» простилась с уходящим в «Галатасарай» Сане: «Ты добился больших успехов за 5 лет»

Вингер переходит в «Галатасарай» и будет получать 9 млн евро в год.

Источник: Спортс"

«Ты добился больших успехов в этом клубе за пять лет. С одной стороны, я хочу поблагодарить тебя за это, с другой — пожелать всего наилучшего в новом приключении.», — сказал спортивный директор Макс Эберль.

Сане провел 223 матча в составе мюнхенцев и забил 61 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также сегодня команду покидает Эрик Дайер — он присоединится к «Монако».

Фото: fcbayern.com.

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