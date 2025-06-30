«Бавария» простилась с уходящим в «Галатасарай» Сане: «Ты добился больших успехов за 5 лет»

«Ты добился больших успехов в этом клубе за пять лет. С одной стороны, я хочу поблагодарить тебя за это, с другой — пожелать всего наилучшего в новом приключении.», — сказал спортивный директор Макс Эберль.
Сане провел 223 матча в составе мюнхенцев и забил 61 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Также сегодня команду покидает Эрик Дайер — он присоединится к «Монако».
Фото: fcbayern.com.
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