Алонсо про 1:0 с «Ювентусом»: «Реал» доволен игрой и выходом в следующий раунд КЧМ. Гонсало Гарсия великолепен, у него есть инстинкты настоящего форварда"

Гонсало Гарсия великолепен, у него есть инстинкты настоящего форварда. Надо отдать ему должное за то, что он оказывается в нужном месте в нужное время.
Мбаппе не был готов на 100%, но у него будет время на восстановление. Для нас он очень важен«, — сказал главный тренер “Реала” в эфире DAZN.
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