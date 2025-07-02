В какой-то момент из-за того, что я не смогу больше играть, не смогу выступать так, как этого хочется, это желание начнет пропадать. Но до тех пор, пока у меня есть желание играть в футбол, тебе придется делить меня с ним, дорогая«, — сказал форвард “Сантоса” Бруне Бьянкарди, своей спутнице.
Неймар о любви к футболу: «Она со мной до конца. Желание играть — вот что движет мною каждый день, заставляет просыпаться и тренироваться»
"Мною движет любовь, которую я по-прежнему испытываю к футболу. Желание играть, быть на поле — вот что движет мною каждый день, заставляет просыпаться и тренироваться. Любовь, которую я испытываю к футболу, никогда не иссякнет, она останется со мной до конца моих дней.