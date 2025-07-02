Ибрагимович об «Интере» Месси на КЧМ: «Можно говорить о Лео, когда он будет играть с Роналду, Мбаппе, Златаном. Сейчас он призрак в цирке, партнеры словно таскают мешки с цементом»

Когда он будет играть вместе с Роналду, с Мбаппе, с Холандом, со Златаном. Тогда можно говорить! Но сейчас? Нет, нет и нет. Это не тот Месси, которого я знаю, это большой призрак, который играет в цирке! Но будьте осторожны, если в настоящей команде он будет снова зажигать стадионы! Все очень просто. Месси по-прежнему Месси, но сейчас? Это не его поражение, это поражение «Интер Майами» и всего футбола«, — сказал экс-форвард “ПСЖ” и “Барселоны”.