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Ибрагимович об «Интере» Месси на КЧМ: «Можно говорить о Лео, когда он будет играть с Роналду, Мбаппе, Златаном. Сейчас он призрак в цирке, партнеры словно таскают мешки с цементом»

«Интер Майами» вылетел с клубного чемпионата мира, уступив «ПСЖ» в ⅛ финала со счетом 0:4.

Источник: Спортс"

"Месси играет лишь потому что любит эту игру, потому что все еще может делать то, на что не способны 99% игроков! Но его окружают те, кто бегает так, словно они таскают на себе мешки с цементом! Нет тренеров, звезд, нет даже игроков, которые понимают, как действовать без мяча! Вы хотите обвинить Месси?

Когда он будет играть вместе с Роналду, с Мбаппе, с Холандом, со Златаном. Тогда можно говорить! Но сейчас? Нет, нет и нет. Это не тот Месси, которого я знаю, это большой призрак, который играет в цирке! Но будьте осторожны, если в настоящей команде он будет снова зажигать стадионы! Все очень просто. Месси по-прежнему Месси, но сейчас? Это не его поражение, это поражение «Интер Майами» и всего футбола«, — сказал экс-форвард “ПСЖ” и “Барселоны”.

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