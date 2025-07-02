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Мюллер о Виртце в «Ливерпуле»: «150 млн — нереальная сумма, кто может осознать это? За эти деньги нельзя получить Неймара, но можно посадить много деревьев»

Немецкий полузащитник перешел из «Байера» этим летом. По данным Kicker, общая сумма сделки составила 150 млн евро, включая фиксированную плату в размере около 125 миллионов.

Источник: Спортс"

"Что такое 150 миллионов? Это нереальная [сумма]. Это просто расчет между клубами. Кто может осознать, что означает 150 миллионов?

За эти деньги нельзя получить Неймара (который перешел из «Барсы» в «ПСЖ» за 222 млн евро в 2017 году — Спортс«“), но можно посадить много деревьев.

Флориан вписывается везде. Он не только очень хороший футболист, но и очень силен психологически. В конце концов, мы привыкли иметь дело с [большими суммами трансферов]. В любом случае, ожидания очень высоки«, — сказал полузащитник “Баварии”.

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