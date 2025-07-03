Анхель Ди Мария: «Моя европейская карьера окончена. Не устану благодарить “Бенфику”, “Реал”, “МЮ”, “ПСЖ” и “Юве” за то, что они помогли мне вырасти как игроку и&nbs

Я не устану благодарить каждый клуб, в котором я был, за все, что они для меня сделали: «Бенфику», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ювентус», за то, что они помогли мне вырасти как игроку и как личности. В каждом клубе мне посчастливилось найти хороших партнеров по команде и сотрудников (поваров, людей, отвечающих за экипировку, физиотерапевтов, врачей и всех тех людей, которых никто не видит и не знает, но которые неустанно трудятся, чтобы помочь нам). Я никогда их не забуду.