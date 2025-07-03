Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
05.07
Палмейрас
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.94
X
3.36
П2
2.07
Футбол. Зарубежный
05.07
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.75
П2
3.15
Футбол. Зарубежный
завершен
Интер
0
:
Флуминенсе
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
3
:
Аль-Хиляль
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2

Ретеги интересен «Аль-Кадисии». Клуб из Саудовской Аравии предложит 50−60 млн евро за лучшего бомбардира Серии А

По информации Джанлуки Ди Марцио, подписать форварда «Аталанты» хочет «Аль-Кадисия». Ожидается, что в четверг клуб направит официальное предложение на сумму от 50 до 60 млн евро.

Источник: Спортс"

Отмечается, что ранее в «Аль-Кадисию» отказались переходить Мойзе Кин, Риккардо Орсолини и Джонатан Дэвид.

В минувшем сезоне Ретеги стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 25 голов в 36 матчах. Подробную статистику нападающего можно найти здесь.