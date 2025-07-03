«Спартак» теряет лучших игроков, в «Зенит» едет долгожданная звезда. Трансферы и слухи дня

Шведский нападающий Виктор Дьекереш достиг личной договоренности с «Арсеналом» о контракте до 2030 года, сообщает инсайдер Николо Скира. Игрок отказался возвращаться в «Спортинг» после конфликта с президентом клуба и твердо намерен уехать в АПЛ уже летом. «Спортинг» обещал отпустить Дьекереша летом, но до сих пор этого не сделал, чем испортил отношения с бомбардиром.