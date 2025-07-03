«Спартак» теряет лучших игроков, в «Зенит» едет долгожданная звезда. Трансферы и слухи дня

В России
Трансфер Жерсона в «Зенит» близок к завершению
«Зенит» продолжает работать над трансфером центрального полузащитника Жерсона из бразильского «Фламенго». Когда на горизонте появились саудиты, «Зенит» ускорил переговоры, чтобы первыми закрыть сделку. По информации журналиста Пабло Руа, это вызвало трудности — «Фламенго» потребовал от российской стороны финансовые гарантии, опасаясь проблем с получением суммы отступных в €25 млн.
После этого председатель правления «Зенита» Александр Медведев опровергнул слухи о срыве сделки. Журналист Пабло Оливейра подтвердил: «Зенит» пошел на хитрость и перевел деньги стороне Жерсона, чтобы тот сам выкупил контракт. Это позволит клубам избежать рисков, связанных с санкциями при переводе денег «Фламенго» через российские банки. Ожидается, что деньги поступят на счет бразильского клуба уже 3 июля, что позволит закрыть сделку.
Карраскаль никак не может уехать в Бразилию
Сага с отъездом Карраскаля из «Динамо» в бразильский «Фламенго» продолжается — журналист Хулио Мигель Нету сообщил, что контракт уже подписан. И даже назвал сумму трансфера — по его данным, сделка принесла «Динамо» €14 млн (€12 млн + €2 млн бонусов).
Однако позже агент Карраскаля опроверг информацию о переходе футболиста во «Фламенго». Поэтому вопрос о статусе Карраскаля остается открытым — до этого в «Динамо» сообщали, что трансфер приостановлен из-за внезапных разногласий.
«Это неправда, что Хорхе переходит во “Фламенго”. Я не знаю, кто распространяет такую информацию, но он лжет. В этом вопросе на данный момент нет никакой конкретики», — сказал агент футболиста.
«Спартак» не смог купить защитника в Португалии
Защитник «Браги» Виктор Гомес не перейдет в московский «Спартак». По информации Record, российский клуб предложил за 25-летнего испанца €8 млн, но португальский клуб отказался от сделки, рассчитывая на игрока в новом сезоне. Отступные за Гомеса составляют €30 млн, но «Брага» просила у российской стороны €10 млн.
Нападающий ЦСКА отправится в Турцию
Форвард ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в турецком «Амедспоре» на правах аренды. Журналист Назим Туркнас подтвердил, что 26-летний аргентинец дал согласие на переход. Для Гаича это уже шестая аренда из ЦСКА после «Беневенто», «Уэски», «Вероны», «Ризеспора» и «Антальяспора».
Зиньковский уйдет в аренду в «Сочи»
Полузащитник Антон Зиньковский с высокой долей вероятности уйдет в аренду из «Спартака» в «Сочи». Предполагается, что московский клуб будет покрывать 15% зарплаты игрока. Остальные обязательства возьмет на себя сочинский клуб, сообщает Sport24.
«Фламенго» хочет купить Барко
Бразильский «Фламенго» в ближайшее время предложит «Спартаку» €14 млн за аргентинского полузащитника Эсекиэля Барко, сообщает агент Теймураз Лепсая.
Барко, перешедший в «Спартак» год назад за аналогичную сумму, стал лидером команды (12 голов и 7 голевых передач в 27 матчах). Несмотря на это, сообщается, что Барко по личным причинам хочет вернуться в Латинскую Америку, а «Спартак» уже ищет ему возможную замену.
«Фейеноорд» нацелился на Угальде
«Фейеноорд» хочет купить нападающего «Спартака» Манфреда Угальде. По данным 1908.nl, голландский клуб видит в 23-летнем форварде игрока основы, а сам Угальде заинтересован в возвращении в европейский футбол.
До этого Манфред играл за голландский «Твенте», поэтому хорошо знает местный чемпионат. Но проблемой может стать высокая стоимость игрока (на портале Transfermarkt Угальде оценивается 15 млн).
В мире
Фернандеш может покинуть «Бешикташ»
26-летний полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш покинет Турцию этим летом. По данным Resmi Transfer, следующим этапом карьеры португальца с высокой вероятностью станет РПЛ. Зимой к нему проявляли интерес «Зенит» и «Спартак», но не смогли договориться с «Бешикташем» о сумме трансфера.
Жиру подписал контракт с «Лиллем»
38-летний французский нападающий Оливье Жиру стал игроком «Лилля», подписав контракт на один год. Это его первое возвращение в Лигу 1 после ухода из «Монпелье» в 2012 году. Ранее «Лос-Анджелес» из МЛС объявил о расставании с Жиру, забившим 5 голов и отдавшим 3 передачи в 37 матчах.
Дьекереш договорился о контракте с лондонским «Арсеналом»
Шведский нападающий Виктор Дьекереш достиг личной договоренности с «Арсеналом» о контракте до 2030 года, сообщает инсайдер Николо Скира. Игрок отказался возвращаться в «Спортинг» после конфликта с президентом клуба и твердо намерен уехать в АПЛ уже летом. «Спортинг» обещал отпустить Дьекереша летом, но до сих пор этого не сделал, чем испортил отношения с бомбардиром.