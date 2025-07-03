Снизились цены на билеты на матчи ¼ финала клубного ЧМ. На матч «Флуминенсе» и «Аль-Хилаля» можно было купить билет за 11 долларов, дороже всего попасть на игру «Реала» &md

Билеты на матч между «Челси» и «Палмейраса» можно было купить за 22,30 доллара. Это дешевле, чем стоимость билетов на любой матч группового этапа до начала турнира.
За 44,60 доллара можно было приобрести билет на встречу «Баварии» и «ПСЖ».
Самые дешевые билеты на верхний ярус матча «Реала» и дортмундской «Боруссии» стоят 128 долларов, а на нижний ярус — более 300 долларов.
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