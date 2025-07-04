«Спартак» везет звезду из Европы, новичок «Зенита» уже жалеет о своем переходе. Слухи и трансферы дня

Ранее сообщалось, что лондонцы уже выходили на контакт с «Аталантой» и готовы рассмотреть трансфер, несмотря на установленную цену в 50 миллионов евро. Однако теперь в гонку включился и «Атлетико», который уже имеет рабочие контакты с итальянским клубом — мадридцы недавно оформили переход молодого защитника Маттео Руджери примерно за 20 миллионов евро с учетом бонусов.