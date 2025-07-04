«Спартак» везет звезду из Европы, новичок «Зенита» уже жалеет о своем переходе. Слухи и трансферы дня

Что в России
«Зенит» объявил о трансфере аргентинского защитника Веги
Состав «Зенита» пополнил левый защитник «Аргентинос Хуниорс» Роман Вега.
Петербургский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта с аргентинским футболистом.
В нынешнем сезоне 21-летний Вега провел за «Хуниорс» 15 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.
Экс-игрок «Химок» Вера перешел в «Аль-Вахду»
Бывший центральный полузащитник подмосковных «Химок» Лукас Вера на правах свободного агента перешел в «Аль-Вахду» из ОАЭ, сообщает пресс-служба клуба.
28-летний аргентинский футболист с 2022 года выступал в России — сначала за «Оренбург», а затем за «Химки».
Ранее сообщалось, что Вера мог продолжить карьеру в московском «Локомотиве».
Адли близок к переходу из «Милана» в «Спартак»
«Спартак» близок к договоренности с «Миланом» по переходу опорного полузащитника Ясина Адли, сообщил в своем телеграм-канале инсайдер Иван Карпов.
24-летний французский футболист является воспитанником «ПСЖ». «Милан» приобрел его у «Бордо» летом 2021 года.
Прошлый сезон Адли провел в аренде в «Фиорентине». В 35 матчах за клуб он забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач.
Трансферная стоимость Адли оценивается в €11 млн.
Источник: Жерсон жалеет, что не смог перейти в «Аль-Наср» и подписал контракт с «Зенитом»
Бывший игрок «Фламенго» Жерсон признался, что сожалеет о своем решении не принять выгодное предложение от саудовского клуба «Аль-Наср». Однако к моменту поступления этого предложения он уже подписал контракт с «Зенитом», который выплатил бразильскому клубу сумму отступных. Об этом сообщает O Globo.
По информации источников, за четыре года в России Жерсон заработает значительно меньше, чем мог бы получить за два сезона в Саудовской Аравии. Саудовский клуб предлагал футболисту около 30 миллионов евро чистыми в год.
Кроме того, по окончании контракта у 28-летнего полузащитника оставалась бы возможность продлить соглашение с «Аль-Насром» и получить солидные бонусы — либо перейти в другой клуб, будучи еще в расцвете сил.
«Фейеноорд» сделал предложение по покупке форварда «Спартака» Угальде
Нидерландский «Фейеноорд» хочет приобрести нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде, сообщает 1908nl.
По данным источника, роттердамцы уже сделали предложение красно-белым по покупке Угальде. «Фейеноорд» не смущает высокая трансферная стоимость костариканца.
В прошлом сезоне 23-летний Манфред Угальде провел за «Спартак» 36 матчей, забил 18 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 15 миллионов евро.
Что в Европе
«Атлетико» и «Арсенал» конкурируют за трансфер Адемолы Лукмана
Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман может покинуть итальянский клуб этим летом — за него ведут борьбу сразу два европейских гранда: «Арсенал» и мадридский «Атлетико». Об этом сообщает Football Italia.
Ранее сообщалось, что лондонцы уже выходили на контакт с «Аталантой» и готовы рассмотреть трансфер, несмотря на установленную цену в 50 миллионов евро. Однако теперь в гонку включился и «Атлетико», который уже имеет рабочие контакты с итальянским клубом — мадридцы недавно оформили переход молодого защитника Маттео Руджери примерно за 20 миллионов евро с учетом бонусов.
Лукман привлек внимание топ-клубов благодаря выдающемуся сезону. В 40 официальных матчах за бергамасков он забил 20 голов и отдал семь результативных передач, а его хет-трик в финале Лиги Европы против «Байера» стал ключевым моментом в победе «Аталанты».
Судя по интересу со стороны клубов, будущее нигерийского форварда может решиться в ближайшие недели. Оба претендента видят в нем усиление атакующей линии на новый сезон.
Источник: Шомуродов близок к переходу в «Истанбул»
Узбекский нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов близок к переходу в «Истанбул Башакшехир».
Как сообщает инсайдер Николо Скира, переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии.
Действующее соглашение Шомуродова с римлянами рассчитано до 2026 года.
Ранее сообщалось, что «Рома» хочет получить за своего нападающего 7−8 млн евро.
В прошедшем сезоне Серии А Элдор провел 27 матчей, забив 4 гола и отдав 4 результативные передачи.
Джикия имеет право разорвать контракт с «Антальяспором» в случае бана от ФИФА
Бывший защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия имеет право разорвать контракт с турецким «Антальяспором» в случае невозможности играть за клуб.
Об этом рассказал агент Джикии Владимир Кузьмичев. Россиянин подписал контракт с турецкой командой на прошлой неделе, но его переход до сих пор не оформлен из-за действующего запрета ФИФА, который будет снят после устранения задолженности перед бывшими футболистами.
— Действительно ли Георгий Джикия может отказаться от перехода в «Антальяспор» из-за трансферного бана?
— Мы изначально понимали, что есть небольшая вероятность того, что «Антальяспору» запретят заявлять новых футболистов. Поэтому проговаривали, чтобы в контракте была такая опция, это было в договоренностях. Со слов руководства, клуб наладил финансовую ситуацию и этот вопрос решится в ближайшее время. Но все равно мы должны были перестраховаться, — заявил агент в интервью «Чемпионату».