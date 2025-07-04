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«Наибольшее влияние на меня оказал Неймар — он был невероятен в “Барсе”. Роналдиньо делал невероятные вещи в “Барсе” и “Милане”. Эстевао о бразильских игроках

— Карьера какого бразильского игрока в Европе оказала на тебя наибольшее влияние?

Источник: Спортс"

— Наибольшее влияние на меня оказал Неймар. Я видел, как он играл за «Барселону», и он был невероятен.

Но также, в основном из видеороликов в интернете, я видел, как Роналдиньо играл за «Барселону» и «Милан». Он делал невероятные вещи, — сказал 18-летний нападающий «Челси», выступающий за «Палмейрас».

Эстевао на вопрос о борьбе за «Золотой мяч» с Ямалем и Мастантуоно: «Искренне на это надеюсь. Это моя вторая мечта — после победы на ЧМ с Бразилией».

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