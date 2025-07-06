Директор «Пари НН» о том, чтобы 13-е место оставалось в РПЛ без стыков, если клуб выше не допущен: «Логика подсказывает этот вариант, чтобы на откуп в кабинетной работе отдавалось как можно меньше вопро

— Логика подсказывает, что да, все должны быть за этот вариант. Но, возможно, есть какие-то моменты, которые мы еще не до конца понимаем. Здесь надо, чтобы трактовки в регламенте были максимально приближены к спортивным результатам. Чтобы на откуп в кабинетной работе отдавалось как можно меньше вопросов.