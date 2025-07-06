Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
3
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
2
:
Бавария
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
2
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Челси
2
П1
X
П2

Директор «Пари НН» о том, чтобы 13-е место оставалось в РПЛ без стыков, если клуб выше не допущен: «Логика подсказывает этот вариант, чтобы на откуп в кабинетной работе отдавалось как можно меньше вопро

— Нужно ли более четкое определение процедуры замены одного из участников РПЛ в случае повторения ситуации с «Химками»?

Источник: Sports

— Я думаю, все хотят более четких определений. Все, конечно, в регламентах не пропишешь — это невозможно. Но чем более вариабельные моменты будут зафиксированы в соответствующих документах, тем лучше для всех сторон.

— Не факт, что «Пари НН» еще раз окажется в аналогичной ситуации. Но вы за то, чтобы в будущем именно 13-я команда оставалась в РПЛ без стыков, если кто-то из команд выше не допущен до турнира?

— Логика подсказывает, что да, все должны быть за этот вариант. Но, возможно, есть какие-то моменты, которые мы еще не до конца понимаем. Здесь надо, чтобы трактовки в регламенте были максимально приближены к спортивным результатам. Чтобы на откуп в кабинетной работе отдавалось как можно меньше вопросов.

Мы живем по средствам, живем в рамках тех бюджетов, которые у нас есть. Выпрыгнуть из бюджета и начинать хватать звезды с неба — не наш принцип. Кто-то, может быть, идет по этой дорожке.

Поэтому, когда мы говорим про спортивный или неспортивный принцип, я вообще считаю, что этот подход в спорных вопросах должен быть полностью дезавуирован. Если есть конфликтная ситуация, которая произошла по вине менеджмента, владельцев и так далее, то говорить о спортивном или неспортивном принципе уже бессмысленно. Произошла управленческая ошибка, и ее нужно каким-то образом правильно решать, — сказал Давид Мелик-Гусейнов.