Деку: «Роналдиньо был лучшим из тех, с кем я играл, самый совершенный — Месси. В Криштиану поражает его постоянное желание учиться»

— Я играл с ранним Месси и ранним Криштиану. Если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал Роналдиньо. Из тех, с кем я играл, Роналдиньо был лучшим. У него были поразительные технические навыки! Он делал нечто совершенно отличающееся.