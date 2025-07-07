Барко — план Б для «Фламенго», если не удастся договориться с «Динамо» по Карраскалю (Вене Касагранде)

Как утверждает Касагранде, переговоры по колумбийскому полузащитнику затягиваются из-за жесткой позиции «Динамо». Бело-голубые требуют банковские гарантии на выплату 12 миллионов евро в три транша. Иван Карпов ранее сообщал, что «Динамо» настаивает на выплате 12,5 млн евро одним траншем.
«Почему Барко — план Б? Во “Фламенго” считают, что для приобретения аргентинца потребуется гораздо больше вложений, чем 12 миллионов евро за Карраскаля, к тому же его зарплата будет значительно выше.
Иными словами, по мнению руководства клуба, сейчас выгоднее вложиться в Карраскаля. Сделка уже близка к завершению, но, когда речь идет о российском клубе, радоваться можно будет только после подписания контракта", — пишет Касагранде.
Барко и «Фламенго» согласовали контракт, игрок хочет вернуться в Южную Америку. «Спартаку» предложат 14 млн евро (O Dia).