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Деку считает Испанию фаворитом ЧМ-2026: «Самая организованная команда на данный момент. Всегда нужно учитывать Аргентину, потом назову Бразилию, Францию, Португалию и Германию»

«Испания — самая организованная команда на данный момент. Испания среди фаворитов чемпионата мира. Прежде всего, всегда нужно учитывать Аргентину, у которой очень сильный тренер (Лионель Скалони — Спортс»").

Источник: Спортс"

После этих двух главных [фаворитов] я бы поставил Бразилию, Францию, Португалию и Германию, находящуюся в процессе построения команды«, — сказал спортивный директор “Барселоны”.